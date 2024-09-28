بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال حسن نصر الله، إيران: الوحش الصهيوني يهدد العالم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "الوحش الصهيوني يشكل تهديدا للعالم أجمع".

وقال عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أنه "في غياب أي تحرك من جانب الحكومات والمؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضد الجرائم المروعة وغير المسبوقة التي يرتكبها النظام الصهيوني في فلسطين ولبنان، في ظل الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الكامل من جانب حكومة أمريكا لهذا النظام الإجرامي، يصبح دور الأمم محوريا وحاسما في دعم فلسطين ولبنان".

وتابع كنعاني أن "عواقب التقاعس العالمي عن العمل إزاء جرائم النظام الإسرائيلي المروع والمارق، ستؤثر على العالم أجمع في المستقبل القريب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أدان بشدة الهجمات الجوية "الوحشية والإرهابية" التي شنها الجيش الإسرائيلي، والتي استهدفت عددًا من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية المكتظة بالسكان في بيروت، أمس الجمعة.

وقال كنعاني في بيان، إن "الهجوم البربري الذي نفذ بالقنابل التي قدمتها أمريكا للنظام الصهيوني المتمرد، بالإضافة إلى كونه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وكذلك سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمنه الوطني، كان جريمة حرب صارخة لا يمكن إنكارها".

وأضاف أنه "لا شك أن النظام الأمريكي، إلى جانب النظام الصهيوني، شريك في هذه الجريمة ويجب محاسبته"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصًا وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، نحو 30 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف خلالها أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

جيش الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.