أخبار الرياضة اليوم: شيكابالا يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز.. حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن صدمة كبيرة، بعدما تلقى نبأ قيام السويسري مارسيل كولر بمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع، وهو نفس القرار الذي اتخذه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، والذي قرر منح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات لمدة 6 أيام، بعد انتهاء مباراة القطبين في كأس السوبر الإفريقي أمس الجمعة.

الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة وجود بند في عقد إعارة زياد كمال لنادي الزمالك يمنح الفريق البترولي مكافأة مالية بعد تحقيق اللاعب بطولة السوبر الإفريقي أو السوبر المصري.

الأهلي، قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع عقب العودة من السعودية بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح، حيث بات من المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت القادم استعدادا لمنافسات كأس السوبر المصري.

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير النادي عبر حسابه بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.

دعا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع هام يوم الثلاثاء المقبل، لاتخاذ قرار مصيري بشأن الجبلاية في الفترة المقبلة.

ويتضمن الاجتماع مناقشة موعد الجمعية العمومية التي تضمن بند انتخابات اتحاد الكرة ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، حيث سيكون الحدث الأبرز الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الكرة المصرية خلال الـ4 سنوات المقبلة.

مؤمن زكريا، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعم أحد الأشخاص اكتشافه أعمال سحر في أحد مقابر القاهرة ضد مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق وزوجته ريهام الشيمي، وأن هذا السحر تسبب في مرض اللاعب.

تعادل فريق نيس مع نظيره لانس بنتيجة 0-0،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد بوليرت ديليليس، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

انفجر كول بالمر نجم فريق تشيلسي بتسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد برايتون بالدوري الإنجليزي، اليوم السبت، ليتحول إلى أسطورة جديدة بالمسابقة.

أعرب ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر الإفريقي.