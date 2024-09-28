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رياضة

شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

شيكابالا
شيكابالا

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير النادي عبر حسابه بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.

وقال شيكابالا عبر حسابه: “جمهور الزمالك، أنتم القصة التي لا تنتهي، أنتم الحكاية التي تُروى للأجيال، أنتم الوفاء الذي يُدرّس. بين جدران هذا النادي، سُطرت أسماؤكم بحروف من نور، ليس فقط لأنكم تقفون خلف الفريق، بل لأنكم النبض الذي يحركه، والروح التي تبث الحياة في أوصاله. أنتم الملحمة التي تعيش في كل مباراة، في كل هتاف، في كل دمعة فرح أو حزن”.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم السبت إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي.

 

تفاصيل إصابة محمد صبحي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  حجم الإصابة التي يعاني منها محمد صبحي حارس مرمى الأبيض، والتي كانت سببًا في استبعاده من مواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن إصابة محمد صبحي عبارة عن شد من الدرجة الأولى في منشأ العضلة الأمامية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن محمد صبحي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في أقرب وقت ممكن.

وتوج فريق  الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3  بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت أمس بإستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك 

وعبر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأبيض بلقب بكأس السوبر الإفريقي.

وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية: “أريد أن أتوجه بالشكر لكل جماهير الزمالك وسعيد بالتتويج بالسوبر الإفريقي”.

وأضاف: “البعض قال أنه من الأفضل ألا نأتي إلى هنا ونلعب لأننا سنخسر المباراة، لكن هذا الكلام منحنا قوة إضافية وحافز، واستعددنا لهذا التحدي”.

 

الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمال الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

وللزمالك أحرز عبد الله السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلوثي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

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