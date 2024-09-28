العشرات من مشجعي الزمالك يستقبلون اللاعبين فى مطار القاهرة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي (فيديو)

استقبل عدد من مشجعي الزمالك بعثة النادي القادمة من المملكة العربية السعودية، بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

أول تعليق من جوميز بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 والتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الحمد لله على الفوز والتتويج بالسوبر الإفريقي، وتنظيم المباراة كان رائعًا، وأشكر القائمين على هذا التنظيم".

وواصل المدير الفني قائلًا: "حققنا بطولة مهمة للجمهور ولنادي الزمالك، وكانت هناك صعوبة في بعض الأحيان لحصد البطولات، والفوز على الأهلي له طعم وبريق خاص وكان تركيز الفريق مليون في المائة من أجل تحقيق الفوز ونجحنا في العودة بعد التأخر بهدف".

ووجه جوميز الشكر للجميع على تحمل المسؤولية سواء لاعبين أو جهاز فني أو إدارة من خلال العمل الجاد، وأكد أن الأهلي قدم مباراة طيبة أمام الزمالك، ولكن فريقه كان الأفضل في كثير من أوقات المباراة.

وقال المدير الفني البرتغالي: "مكسب المباريات الكبيرة يكون في التفاصيل، وفوز الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي أمر مستحق وعادل، وفريق كان يلعب ضد الأهلي والمباراة لم تكن بين كولر ضد جوميز".

ورد جوميز على الأحاديث التي ترددت في الأيام الماضية بشأن المباراة قائلًا: "هذه التصريحات منحتنا قوة وحافزًا كبيرًا، وأثبتنا أننا لدينا القدرة على الفوز على أي فريق، ونهدي البطولة للجماهير التي تدعمنا في كل وقت ومكان".

وواصل المدير الفني قائلًا: "الزمالك فريق كبير وهدفنا دائما القتال على كل البطولات، حتى لو واجهتنا بعض العراقيل".

واختتم جوميز تصريحاته قائلًا:" إذا كنت تريد أن تكون مدربًا أو لاعبًا في فريق كبير فيجب عليك تحمل الضغوطات والعمل دائمًا لتحقيق الفوز".

