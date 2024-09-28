الدوري السعودي، الهلال يضرب الخلود بثلاثية في الشوط الأول (صور)

تقدم فريق الهلال على نظيره الخلود بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الملك عبدالله ببريدة في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

سجل ثلاثية الهلال أمام الخلود كل من كاليدو كوليبالي في الدقيقة 37 ومالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 42 وعلي البليهي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

تشكيل الهلال أمام الخلود

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو- علي البليهي- كاليدو كوليبالي- رينان لودي.

في خط الوسط: ناصر الدوسري- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري.

في خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ليوناردو- ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الخلود أمام الهلال

فيما جاء تشكيل الخلود أمام الهلال كالتالي: