كول بالمر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي برقم غير مسبوق

انفجر كول بالمر نجم فريق تشيلسي بتسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد برايتون بالدوري الإنجليزي، اليوم السبت، ليتحول إلى أسطورة جديدة بالمسابقة.

واستضاف تشيلسي نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم السبت.

أهداف الشوط الأول لمباراة تشيلسي وبرايتون

وافتتح برايتون التسجيل على ملعب "ستامفورد بريدج" في الدقيقة السابعة بهدف لجورجينيو روتر، قبل أن يرد كول بالمر بـ3 أهداف في غضون 10 دقائق فقط (21 و28 و31).

وبعدما تمكن الضيوف من تقليص الفارق عن طريق كارلوس باليبا، لكن عاد بالمر ليسجل الهدف الرابع له ولتشيلسي في الدقيقة 41، ليتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 4-2.

ورفع بالمر رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سجل هدفين في المباريات الـ5 الماضية.

بالمر يحقق رقما غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

عام، أصبح بالمر أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 4 أهداف قبل نهاية الشوط الأول في مباراة واحدة، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

كما أصبح نجم تشيلسي أكثر لاعب مساهمة في أهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ ظهوره لأول مرة مع البلوز في سبتمبر 2023 بعد انضمامه قادما من مانشستر سيتي.

وأسهم صاحب الـ22 عاما في 43 هدفا بالبريميرليغ على مدار الموسمين الماضي والحالي، متفوقا على إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي أسهم في 39 هدفا خلال نفس الفترة.

وبعد إحراز الهاتريك، أصبح بالمر لديه 3 ثلاثيات مع تشيلسي، ليصبح الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ البلوز بالبريميرليج، متساويا مع الثلاثي جيمي فلويد هاسلبانك وديدييه دروجبا وفرانك لامبارد.