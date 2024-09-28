كذب المنجمون، حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

مؤمن زكريا، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعم أحد الأشخاص اكتشافه أعمال سحر في أحد مقابر القاهرة ضد مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق وزوجته ريهام الشيمي، وأن هذا السحر تسبب في مرض اللاعب.

وفقًا للمزاعم كان التُربي يهم بزراعة أشجار داخل مقابر الإمام الشافعي، وأثناء الحفر في حوض مقبرة مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، اكتشف ورقة غريبة تحتوي على طلاسم بالإضافة إلى صورة لمؤمن زكريا وزوجته مكتوب عليها كلمة “مرض”، وفور العثور على هذا السحر، تواصل التُربي مع اللاعب مؤمن زكريا الذي حضر وشاهد الورقة بنفسه.

رد مجدي عبد الغني

فيما رد مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي في تصريحات صحفية، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة وأنه سيقاضي كل من تحدث في هذا الأمر، لأن مقبرة الإمام الشافعي تخص جده وهو لا يذهب إليها ولديه مقابر جديدة في أكتوبر.

مرض مؤمن زكريا

يعاني اللاعب مؤمن زكريا من مرض نادر لا يصاب به إلا شخص واحد من كل مليونين، وهو التصلب الجانبي الضموري في العضلات.

التصلب الجانبي الضموري في العضلات هو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل 2 مليون، وينتقل هذا الضمور من العضلات إلى الأعصاب.

يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسد الانسان وجميع حواسه حتى النطق، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

لا يعرف الأطباء أسباب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، حيث يعد هذا المرض موروث من 5% إلى 10% من الناس والسبب غير معروف.

لا يزال يبحث العلماء عن الأسباب المحتملة لمرض التصلب الجانبي الضموري، ويتم تركيز معظم النظريات على تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية.

حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

فيما قال الراقي الشرعي، عمرو الليثي، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن السحر لا يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بالامراض الخطيرة مثل السرطان، منوهًا بأن السحر قد يكون بفقدان الشهية في الأكل، فيمتنع المسحور عن الأكل حتى يمرض ويضعف، بسبب أن الشيطان يوهمه أن الأكل يؤذيه ولكن هذا غير صحيح.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، كما قال: «ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ»، وقوله تعالى «وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(5)» الفلق.

وأكد الدكتور محمود شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن المسلم يجب أن يعتقد أنه لم ولن يتمكن أي إنسان من إنسان آخر، بخير أو شر إلا بإذن الله؛ كما قال تعالى: « وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

وتابع أن السحر والحسد يكونان بلاءً من الله، أو ابتلاءً، موضحًا أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره؛ ليكفر الله بالبلاء عنها، كما قال الله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)» الأنبياء.