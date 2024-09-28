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رياضة

الشريعي يكشف حقيقة بند يمنح إنبي نسبة من مكافأة الزمالك بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

أيمن الشريعي رئيس
أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي, فيتو

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة وجود بند في عقد إعارة زياد كمال لنادي الزمالك يمنح الفريق البترولي مكافأة مالية بعد تحقيق اللاعب بطولة السوبر الإفريقي أو السوبر المصري.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات خاصة لـ فيتو أن إنبي بالفعل وضع بندا في عقد إعارة زياد كمال لنادي الزمالك بالحصول على مكافأة مالية إذ حقق الفريق الأبيض بطولة السوبر الإفريقي وهو ما حدث وبالفعل نتواصل مع مجلس إدارة النادي للحصول عليها ومن قبلها الكونفدرالية.

وأضاف: لكن لم نضع بندا في عقد زياد كمال يفيد بحصول إنبي على مكافأة مالية حال تتويج الزمالك بالسوبر المصري وأشار مازحا: قد نتفاوض عليها في الفترة المقبلة.

وواصل: نتواصل مع الزمالك للحصول على بند مكافأة تتويج زياد كمال بالسوبر الإفريقي وأتم حديثه مازحا:" للأسف لم نضع بندا بأحقية إنبي في جائزة موسم الرياض لصالح الأبيض.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على جائزة المليون ونصف المليون دولار في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بإدارة النادي وتأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقدم موسم الرياض جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ تعليماته بمنح الجائزة لنادي الزمالك تقديرًا لمجهودات الفريق في البطولة لتضاف إلى قيمة جائزة البطولة التى يمنحها كاف للزمالك وقدرها 500 ألف دولار.

الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

و توج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي  بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهم على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

 

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

و الزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلوثي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

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أنبي نادي إنبي الزمالك زياد كمال أيمن الشريعي

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