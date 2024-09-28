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رياضة

بمشاركة عبد المنعم، نيس ولانس يتعادلان سلبيا في الدوري الفرنسي

نيس , فيتو
نيس , فيتو

تعادل فريق نيس مع نظيره لانس بنتيجة 0-0 ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد بوليرت ديليليس، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني أساسيًا أمام لانس وشارك في 45 دقيقة قبل أن يستبدله المدرب وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 27.

تشكيل نيس أمام لانس في الدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: ماركين بولكا.

في خط الدفاع: محمد عبد المنعم - مويس بومبيتو- يوسف ندايشيمي - ميندي.

في خط الوسط: علي العابدي - هشام بوداوي  بابلو روساريو.

في خط الهجوم: بدر الدين بوناني- إيفان جيساند- بوجا

ترتيب نيس في الدوري الفرنسي 

ويحتل نيس المركز السابع برصيد 7 نقاط جمعهم بعد خوض 5 مباريات في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

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