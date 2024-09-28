اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

دعا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع هام يوم الثلاثاء المقبل، لاتخاذ قرار مصيري بشأن الجبلاية في الفترة المقبلة.

ويتضمن الاجتماع مناقشة موعد الجمعية العمومية التي تضمن بند انتخابات اتحاد الكرة ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، حيث سيكون الحدث الأبرز الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الكرة المصرية خلال الـ4 سنوات المقبلة.

كما سيتضمن الاجتماع، اتفاق مجلس إدارة اتحاد علي موعد محدد لفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس يقود الجبلايه خلال الدوره الانتخابيه القادمه 2024 -2028.

وعلي الرغم من ان الانباء التي ترددت عن ان هذا الاجتماع كان محدد له نهاية اكتوبر الا انه تم تعديل موعد الاجتماع ليكون اول اكتوبر وبالتالي فان موعد الانتخابات حسب هذا الاجتماع ستكون في النصف الاول من ديسمبر

اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بكأس السوبر ويشكر القطبين

فيما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بخالص الشكر لمجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك والجماهير العظيمة علي المظهر الحضاري والروح الرياضية التي خرجت عليها مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.



اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بكأس السوبر الإفريقي

كما تقدم مجلس إدارة الاتحاد بخالص التهاني لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرةالخامسة في تاريخه، متمنيا التوفيق للناديين الكبيرين وجميع الأندية المصرية.

اتحاد الكرة السعودية

ويعرب المجلس أيضًا عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع لهذا الحدث الكبير، ونفس الأمر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ظهور المباراة بشكل مشرف للكرة الإفريقية.

اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بالسوبر، فيتو

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق كأس البطولة وسط احتفال اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.