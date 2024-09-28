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رياضة

صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

منتخب مصر، تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن صدمة كبيرة، بعدما تلقى نبأ قيام السويسري مارسيل كولر بمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع، وهو نفس القرار الذي اتخذه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، والذي قرر منح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات لمدة 6 أيام، بعد انتهاء مباراة القطبين في كأس السوبر الإفريقي أمس الجمعة.

 

سبب صدمة الجهاز الفني لمنتخب مصر

وتأتي صدمة الجهاز الفني لمنتخب مصر، بسبب طول فترة الراحة السلبية للاعبي الأهلي والزمالك الدوليين، والتي تمتد لأسبوع كامل، ما يؤدي لتراجع معدل اللياقة البدنية للاعبين وينعكس سلبيا على أدائهم خلال مواجهتي المنتخب الوطني أمام موريتانيا، خاصة أن لاعبي المنافس يتمتعون باللياقة البدنية العالية والبنيان القوي.

مارسيل كولر وجوزيه جوميز، فيتو

ويعود فريقا الأهلي والزمالك لاستئناف التدريبات اليومية، يومي الخميس 3 أكتوبر والجمعة 4 أكتوبر، في حين ينطلق معسكر الفراعنة بعدها بثلاثة أيام فقط، وبالتحديد يوم 7 أكتوبر استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد مباراتي مصر وموريتانيا

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

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