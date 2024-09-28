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رياضة

بهدفي صلاح وكوناتي، ليفربول يفوز على وولفرهامبتون ويتصدر الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

محمد صلاح
محمد صلاح

الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

بهذه النتيجة يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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أهداف مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون 

وسجل إبراهيما كوناتي الهدف الأول لـ ليفربول أمام نظيره وولفرهامبتون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل ريان آيت نوري الهدف الأول لفريق وولفرهامبتون أمام ليفربول في الدقيقة 57، وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني أمام وولفرهامبتون في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

Ibou Konate celebrating after scoring against Wolves

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون 

وشارك محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول، وجاء التشكيل الأساسي للريدز كالتالي: 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

في خط الوسط: أليكسيس مالك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

في خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز

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أرقام صلاح ضد وولفرهامبتون

ولعب محمد صلاح ضد وولفرهامبتون 16 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

أذيعت مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

نتائج الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 

وست هام ضد تشيلسي  0-3

توتنهام ضد برينتفورد 3-1

أستون فيلا ضد ولفرهامبتون 3-1

فولهام ضد نيوكاسل  3-1

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون 1-1

ليستر سيتي ضد إيفرتون  1-1

ليفربول ضد بورنموث 3-0

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد 0-0

برايتون ضد نونتيتغهام فورست 2-2 

مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2

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