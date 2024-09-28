تجديد حبس شخص أنهى حياة زوج والدته في القطامية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس شخص أنهى حياة زوج والدته بطريقة مأسوية، حيث وجه له طعنة نافذة في القلب وقطع عضو حساس لديه بعدما تحرش بابنته البالغة من العمر 5 سنوات بالقطامية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم خلال التحقيقات: “أيوة قتلته ولو رجع ليا الوقت هقتله تاني أنا شوفته بعيني بعد ما بنتي اشتكتلي وبدأت أراقب تصرفاته معاها وفي مرة شوفته بيتحرش ببنتي البالغة ٥ سنين من عمرها ما عرفتش اعمل اي حاجة غير اني اقتله”.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة ألقت القبض على شخص أنهى حياة زوج والدته بطريقة مأسوية، حيث وجه له طعنة نافذة في القلب وقطع عضوه الذكري بالقطامية.

تفاصيل البلاغ

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية، بلاغا بمصرع أحد الأشخاص طعنا مع قطع عضوه الذكري بمنطقة القطامية بالقاهرة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.