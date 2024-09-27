الجمعة 27 سبتمبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة سوداني سقط من الطابق العاشر في عين شمس

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة سوداني

أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة شخص سوداني لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسقوط شخص من الطابق العاشر بأحد العقارات السكنية، في شارع الزهراء بمنطقة عين شمس، مما أسفر عن وفاته.

وكشفت التحريات أن المتوفى سوداني الجنسية، ولقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر بعقار سكني.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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