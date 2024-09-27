الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التقرير الطبي يكشف تفاصيل مصرع طفل في الجيزة

غرق، فيتو
غرق، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في تعرض طفلين للغرق في نهر النيل بأطفيح، وتم العثور على جثة أحدهما، وجارٍ البحث عن الثاني.

وكشف التقرير الطبي أن الطفل لقي مصرعه نتيجة إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة باستدعاء ذويهم لسماع أقوالهم.

 

مصرع طفلين غرقا في الجيزة 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض تغيب طفلين بإحدى قرى أطفيح، وتبين من خلال الفحص، والبحث تعرضهما للغرق في نهر النيل.

 

أسفرت جهود البحث عن العثور على جثة طفل، وجارٍ البحث عن الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة نهر النيل بأطفيح أمن الجيزة أطفيح

مواد متعلقة

التقرير الطبي يكشف سبب غرق شاب في الهرم

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2024 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

طن اليوريا يتراجع 944.5 جنيه، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد (صورة)

اجتماع خليجي أمريكي: قيادة فلسطينية موحدة بالضفة وغزة وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967

شهادة ميلاد الحصان شرط المشاركة بمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة (مستندات)

جامعة حلوان تبدأ في استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اليوم

الأحد، طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري

منوعات

المزيد

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

تعرض طائرة مدنية بطرابلس لخلل أثناء تحليقها، والخطوط الليبية توضح التفاصيل

عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية