التقرير الطبي يكشف تفاصيل مصرع طفل في الجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في تعرض طفلين للغرق في نهر النيل بأطفيح، وتم العثور على جثة أحدهما، وجارٍ البحث عن الثاني.

وكشف التقرير الطبي أن الطفل لقي مصرعه نتيجة إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة باستدعاء ذويهم لسماع أقوالهم.

مصرع طفلين غرقا في الجيزة

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض تغيب طفلين بإحدى قرى أطفيح، وتبين من خلال الفحص، والبحث تعرضهما للغرق في نهر النيل.

أسفرت جهود البحث عن العثور على جثة طفل، وجارٍ البحث عن الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.