أخبار الرياضة اليوم: الأهلي والزمالك يختتمان الاستعداد للسوبر ومدحت شلبي معلقا على المباراة.. منتخب اليد للناشئين يحصد بطولة أفريقيا.. وفيفا يعلن ملعب افتتاح ونهائي كأس العالم للأندية
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية التي أقيمت علي ملعب فيصل بن فهد مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة غدًا الجمعة على استاد المملكة آرينا.
وألقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو على اللاعبين علي هامش المران، وذلك لشرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة الغد.
تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي
عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي للأبيض الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا.
ووجه جوزيه جوميز رسالة خاصة للاعبين بضرورة التركيز والاستعداد بجدية لمواجهة الأهلي المرتقبة.
منتخب الناشئين لكرة اليد يحصد لقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس 29/34
حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2006، بقيادة مدربه محمد عبد السلام، لقب بطولة أفريقيا، مساء اليوم الخميس، بعد الفوز على منتخب تونس بنتيجة 34/29.
وكان المنتخب قد وصل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة (40-15)، في مباراة الدور قبل النهائي.
مدحت شلبي معلقا على قمة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك
يقوم الإعلامي والمعلق الرياضي الشهير، مدحت شلبي، بالتعليق والوصف لمباراة الأهلي والزمالك، غدا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا في السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقي.
وتنقل المباراة على شاشة قناة إم بي سي مصر، وسيقوم بالتعليق عليها مدحت شلبي، الذي يقدم برنامج يا مساء الأنوار على نفس القناة.
رسميا، المصري يتعاقد مع البنيني أتدجيكو سامادو لـ 3 سنوات
أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع ثامن صفقات النسور الخُضر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
وذلك بالتعاقد مع الدولي البنيني أتدجيكو سامادو، لاعب فريق باني جانسي اف سي البنيني بعقد يمتد لثلاثة مواسم بداية من مطلع موسم 2025/2024 وحتى نهاية موسم 2027/2026.
السبت المقبل، فيفا يعلن ملعب افتتاح ونهائي كأس العالم للأندية 2025
رد الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، على الشائعات التي انتشرت في عدة مواقع وصحف أوروبية، بشأن إمكانية إلغاء منافسات كأس العالم للأندية 2025 بسبب وجود أزمات متعلقة بالبث الفضائي، وعدم وجود رعاة للبطولة المستحدثة بنظامها الجديد.
ونقلت منصة (winwin) عن مصدر مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه تحدد رسميًّا في اجتماعات فيفا خلال الساعات القليلة الماضية، موعد الكشف عن الملاعب والمدن المستضيفة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.
بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز على الخور 3-1 في الدوري القطري
فاز فريق الوكرة بقيادة نجمه المصري الدولي حمدي فتحي على نظيره الخور بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجنوب، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري القطري للمحترفين.
سجل أهداف الوكرة في شباك الخور، ريكاردو جوميز هدفين في الدقيقتين 21 و62، أيوب عسال في الدقيقة 45+2.
الدوري القطري، العربي بـ 10 لاعبين يفوز على الريان 2-1 بمشاركة تريزيجيه
خسر فريق الريان بمشاركة نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه أمام نظيره العربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري الممتاز، على استاد حمد الكبير (استاد الثُمامة).
سجل النجم المغربي أشرف بن شرقي هدف فريق الريان في الدقيقة 16، وتعرض أحمد علاء لاعب العربي للطرد المباشر في الدقيقة 24 بعد تدخل عنيف على لاعب الرهيب.
رسميا، كاف يعلن إسناد تنظيم أمم أفريقيا للمحليين لـ3 دول
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، أن كينيا وأوغندا وتنزانيا، هي البلدان المُضيفة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان" 2024، والتي ستُقام من 1 إلى 28 فبراير 2025.
وسيتم الكشف عن الملاعب ومراكز التدريب في الوقت المناسب، وستبدأ تصفيات البطولة بإجراء الجولة الأولى من 25 إلى 27 أكتوبر 2024، ومن 1 إلى 3 نوفمبر 2024.
موقف تشيزني من المشاركة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن موقف حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني من اللعب في دوري أبطال أوروبا، حال إتمام تعاقده مع برشلونة.
وأبدى تشيزني استعداده للعدول عن اعتزاله من أجل مساعدة برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الذي من المرجح أن يفتقد خدمات حارسه الأول مارك أندريه تير شتيجن بقية الموسم بسبب الإصابة.
النصر مع التعاون الأبرز، نتائج قرعة دور الـ16 لـ كأس خادم الحرمين الشريفين
أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، عن مواجهات متوازنة، ولم تشهد لقاءات قوية بين الفرق الكبيرة في هذا الدور.
وفي باقي المباريات سيلعب الرائد ضد النجمة، والرياض أمام الشباب، والوحدة ضد القادسية.
حبس مشجع مايوركا بتهمة الإهانة العنصرية لـ فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، حصول لاعبه فينيسيوس جونيور على حكم ضد مشجع لنادي ريال مايوركا، وجه إهانات عنصرية للنجم البرازيلي، في مباراة الفريقين بالموسم الماضي.
وتعرض النجم البرازيلي للإهانات في المباراة بين مايوركا وريال مدريد في 5 فبراير 2023، إذ قام المشجع من مقعده في مدرجات ملعب سون مويكس، وأهان فينيسيوس.
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