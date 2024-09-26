الخميس 26 سبتمبر 2024
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رياضة

موقف تشيزني من المشاركة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تشيزني، فيتو
تشيزني، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن موقف حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني من اللعب في دوري أبطال أوروبا، حال إتمام تعاقده مع برشلونة.

وأبدى تشيزني استعداده للعدول عن اعتزاله من أجل مساعدة برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الذي من المرجح أن يفتقد خدمات حارسه الأول مارك أندريه تير شتيجن بقية الموسم بسبب الإصابة.

الدولي الألماني تير شتيجن خضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في أحد أوتار ركبته اليمنى خلال فوز برشلونة 5-1 على فياريال مطلع الأسبوع.

موقف تشيزني من المشاركة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن يصل تشيزني إلى برشلونة، قريبًا، لإجراء فحص طبي قبل توقيع عقد قصير الأجل مع الفريق.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن موقف تشيزني من اللعب مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد بداية مرحلة الدوري.

وقالت الصحيفة إن برشلونة سجل في قائمته لحراس المرمى كل من تير شتيجن، وإيناكي بينيا، في القائمة A، وأسترالاجا، وكوشين، في القائمة B.

وأوضحت: "تسجيل برشلونة لحارسين فقط في القائمة A يسمح له بتسجيل تشيزني للمسابقة الأوروبية الكبرى إذا انتهى به الأمر أخيرًا في برشلونة".

تشيزني يعود من الاعتزال للعب مع برشلونة

وقال تشيزني لصحيفة "سبورت الإسبانية": اليوم الخميس: "أحترم تاريخ برشلونة كثيرًا، إنه أحد أفضل الأندية في العالم".

وأضاف: "أتفهم الموقف الصعب الذي واجهه بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن، وأعتقد أن عدم التفكير في هذا الخيار سيكون بمثابة عدم تقدير".

يذكر أن هانز فليك مدرب برشلونة قال، أمس الأربعاء، إن حارس الفريق الاحتياطي إيناكي بينيا (25 عامًا) هو أحد البدلاء المحتملين لتير شتيغن، لكن الفريق بحاجة أيضًا إلى المزيد من الخبرة.

وقال فليك للصحفيين بعد فوز برشلونة 1-صفر على خيتافي: "إيناكي يبلغ من العمر 25 عامًا، لكن حراس المرمى الآخرين صغار جدًا. نحن بحاجة إلى المزيد من الخبرة؛ ولهذا السبب نتحدث عن ذلك. تحدثنا عن الأمر وناقشناه، وعلينا أن نقرر".

وأعلن تشيزني، الذي انضم إلى يوفنتوس في 2017، اعتزاله في أغسطس بعد إنهاء عقده مع النادي الإيطالي؛ إذ يتبقى له عام آخر.

واعتزل تشيزني بعد خوض أكثر من 250 مباراة دولية مع بولندا وعقب مساعدة يوفنتوس في الفوز بثلاثة ألقاب للدوري، وثلاث كؤوس إيطالية.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة جمعها من 7 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني، وسيخوض المباراة التالية أمام أوساسونا بعد غدٍ السبت.

 

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