مدحت شلبي معلقا على قمة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك
يقوم الإعلامي والمعلق الرياضي الشهير، مدحت شلبي، بالتعليق والوصف لمباراة الأهلي والزمالك، غدا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا في السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقي.
وتنقل المباراة على شاشة قناة إم بي سي مصر، وسيقوم بالتعليق عليها مدحت شلبي، الذي يقدم برنامج يا مساء الأنوار على نفس القناة.
وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.
وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم - الكاف - رفض خوض فريقي الأهلي والزمالك أي مران على ملعب المباراة “ملعب المملكة أرينا” الذي يستضيف مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها غدًا الجمعة.
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