الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدحت شلبي معلقا على قمة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

مدحت شلبي، فيتو
مدحت شلبي، فيتو

يقوم الإعلامي والمعلق الرياضي الشهير، مدحت شلبي، بالتعليق والوصف لمباراة الأهلي والزمالك، غدا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا في السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وتنقل المباراة على شاشة قناة إم بي سي مصر، وسيقوم بالتعليق عليها مدحت شلبي، الذي يقدم برنامج يا مساء الأنوار على نفس القناة.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم - الكاف - رفض خوض فريقي الأهلي والزمالك أي مران على ملعب المباراة “ملعب المملكة أرينا” الذي يستضيف مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها غدًا الجمعة.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

مدحت شلبي الأهلى والزمالك السوبر الأفريقي ملعب المملكة أرينا الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الزمالك (فيديو)

محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي، أحمد حمدي يطير إلى السعودية لمؤازرة الزمالك أمام الأهلي

سجل حافل لـ كولر أمام الزمالك قبل قمة السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

وزير التعليم: كثافات الفصول لا تتجاوز 50 طالبا، وهذا موعد إنهاء عجز المعلمين

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

وزير التعليم: إجراءات مختلفة لنظام أعمال السنة، وتدريس منهج جديد كمادة أساسية

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

تفسير حلم النقود الورقية في المنام وعلاقته بالسعادة وراحة البال في الفترة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية