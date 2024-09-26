بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز على الخور 3-1 في الدوري القطري

فاز فريق الوكرة بقيادة نجمه المصري الدولي حمدي فتحي على نظيره الخور بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجنوب، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري القطري للمحترفين.

سجل أهداف الوكرة في شباك الخور، ريكاردو جوميز هدفين في الدقيقتين 21 و62، أيوب عسال في الدقيقة 45+2.

بينما سجل سفيان هاني هدف الخور في مرمى الوكرة في الدقيقة 49.

تشكيل الوكرة ضد الخور

تشكيل الخور أمام الوكرة

ترتيب الوكرة والخور في الدوي القطري

وبهذه النتيجة، يحتل الوكرة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري القطري حاليا برصيد 11 نقطة، من تعادلين و3 انتصارات وخسارة.

فيما يتواجد فريق الخور في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات من إجمالي 6 مباريات خاضها حتى الآن، فيما خسر 3 مباريات وفشل فى تحقيق أى فوز.

حمدي فتحي مع الوكرة أمام الخور، فيتو

مسيرة حمدي فتحي مع الوكرة

وإجمالا شارك حمدي فتحي مع الوكرة في 28 مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، منذ انتقاله للفريق مطلع الموسم الماضي من النادي الأهلي المصري.