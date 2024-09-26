الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية التي أقيمت علي ملعب فيصل بن فهد مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة غدًا الجمعة على استاد المملكة آرينا.

وألقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو على اللاعبين علي هامش المران، وذلك لشرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة للاعبين.

كما خضع محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء حراس مرمي الفريق لمران قوي تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.