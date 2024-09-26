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رياضة

رسميا، كاف يعلن إسناد تنظيم أمم أفريقيا للمحليين لـ3 دول

أمم أفريقيا للمحليين،
أمم أفريقيا للمحليين، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، أن كينيا وأوغندا وتنزانيا، هي البلدان المُضيفة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان" 2024، والتي ستُقام من 1 إلى 28 فبراير 2025.

وسيتم الكشف عن الملاعب ومراكز التدريب في الوقت المناسب، وستبدأ تصفيات البطولة بإجراء الجولة الأولى من 25 إلى 27 أكتوبر 2024، ومن 1 إلى 3 نوفمبر 2024.

وستُقام الجولة الثانية للتصفيات، من 20 إلى 22 ديسمبر و27 إلى 29 ديسمبر 2024.

الأماكن المُخصصة للتأهل إلى نهائيات البطولة ستكون على النحو التالي:

- ستحصل مناطق اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "أ"، اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "ب"، اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، اتحاد وسط إفريقيا لكرة القدم، اتحاد إفريقيا الجنوبية لكرة القدم، على 3 أماكن خاصة بكل منطقة في النهائيات.

- ستحصل منطقة اتحاد شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم، التي تضم البلدان الثلاث المضيفة للبطولة، على مكان إضافي نتيجة تأهلها التلقائي كبلدان مَضيفة للمنافسة. وبالتالي، سيزيد العدد الإجمالي للمنتخبات المتأهلة إلى النهائيات لـ 19 منتخبا.

-ستُشارك كينيا وأوغندا وتنزانيا في التصفيات، بالإضافة إلى تأهلها التلقائي كبلدان مُضيفة للمنافسة، سيتأهل المنتخب الذي يُحقق أفضل نتيجة في تصفيات اتحاد شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم، إلى نهائيات البطولة.

 

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الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف أمم أفريقيا للمحليين شان 2024 كينيا أوغندا تنزانيا

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