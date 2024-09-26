السبت المقبل، فيفا يعلن ملعب افتتاح ونهائي كأس العالم للأندية 2025

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، على الشائعات التي انتشرت في عدة مواقع وصحف أوروبية، بشأن إمكانية إلغاء منافسات كأس العالم للأندية 2025 بسبب وجود أزمات متعلقة بالبث الفضائي، وعدم وجود رعاة للبطولة المستحدثة بنظامها الجديد.

ونقلت منصة (winwin) عن مصدر مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه تحدد رسميًّا في اجتماعات فيفا خلال الساعات القليلة الماضية، موعد الكشف عن الملاعب والمدن المستضيفة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.

موعد الإعلان عن الملاعب المستضيفة لكأس العالم للأندية

وقال المصدر إنه تحدد يوم السبت المقبل 28 سبتمبر، الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش، 6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان على الهواء مباشرة عن المدن والولايات المستضيفة لكأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك الإعلان عن ملعب المباراة الافتتاحية وملعب المباراة النهائية.

وستنطلق البطولة في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو من العام القادم.



وأكد مصدر من فيفا أنه تم الاتفاق حول المكان الذي سيتم الكشف من خلاله عن هذا الحدث المهم، حيث تم الاتفاق علي إعلانه عبر حدث Global Citizen التي تستضيفه مدينة نيويورك الفترة الحالية.

ومن المقرر حضور السويسري جياني إنفانتينو والمشاركة في هذا الحدث الكبير، بجانب نجوم الكرة العالمية، إلى جانب المشاهير من الفن ورجال الأعمال عالميًّا.



كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تقديم فيديو ترويجي للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 (مونديال الأندية 2025)، ومن ضمنهم الأندية العربية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والهلال السعودي والعين الإماراتي، وذلك من خلال مساحة كبيرة مخصصة في ميدان تايمز سكوير، لمدة نصف ساعة.



يبدأ العرض عقب الكشف عن المدن والملاعب المستضيفة من الساعة 8:00 إلى 8:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، أي في حدود منتصف الليل بتوقيت غرينتش.



الجدير بالذكر أنه سيتم لعب البطولة للمرة الأولى في عام 2025، وستشارك أندية من الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الأفريقي، الكونكاكاف، اتحاد أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي.

نظام كأس العالم للأندية 2025

انطلاق المرحلة الأولى وتتكون من ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

يتأهل الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور 16، ثم مرحلة خروج المغلوب ستكون من مباراة واحدة، مباشرة من دور 16 إلى النهائي، ولا توجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.

قائمة الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية حتى الآن



الهلال السعودي

أوراوا ريد دايموندز الياباني

العين الإماراتي

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

الأهلي المصري

الوداد الرياضي المغربي

الترجي الرياضي التونسي

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

مونتيري المكسيكي

سياتل ساوندرز الأمريكي

كلوب ليون المكسيكي

باتشوكا المكسيكي

بالميراس البرازيلي

فلامنجو البرازيلي

فلومينينسي البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني

بوكا جونيورز الأرجنتيني

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

تشيلسي الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

أتلتيكو مدريد الإسباني

يوفنتوس الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي

بايرن ميونخ الألماني

بوروسيا دورتموند الألماني

بورتو البرتغالي

بنفيكا البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي

ريد بول سالزبورج النمساوي