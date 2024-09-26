الدوري القطري، العربي بـ 10 لاعبين يفوز على الريان 2-1 بمشاركة تريزيجيه

خسر فريق الريان بمشاركة نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه أمام نظيره العربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري الممتاز، على استاد حمد الكبير (استاد الثُمامة).

سجل النجم المغربي أشرف بن شرقي هدف فريق الريان في الدقيقة 16، وتعرض أحمد علاء لاعب العربي للطرد المباشر في الدقيقة 24 بعد تدخل عنيف على لاعب الرهيب.

وفي الشوط الثاني، أحرز التونسي يوسف المساكني هدف التعادل لفريق العربي في الدقيقة 60، وأضاف الإيطالي ماركو فيراتي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

تشكيل الريان أمام العربي

تشكيل العربي ضد الريان

الريان يتعاقد مع لاعب من أوروجواي

أعلن نادي الريان القطري، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الأوروجوياني فرانسيسكو جينيلا لتدعيم صفوف الفريق.

وانضم فرانسيسكو جينيلا، إلى صفوف الريان قادمًا من نادي لوس أنجلوس الأمريكي، ليزامل محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر.

وشارك فرانسيسكو جينيلا صاحب الـ25 عامًا، رفقة منتخب أوروجواي في كأس العالم تحت 20 سنة عام 2019، ويلعب لصفوف فريق لوس أنجلوس منذ عام 2020، حيث خاض 131 مباراة، في مختلف المسابقات والفرق، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وتمكن من تقديم 7 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، قد انتقل إلى صفوف الريان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي طرابزون سبور التركي.

فيما أعلن نادي الريان القطري تعيين يونس علي مديرا فنيا للفريق، خلفا للسويدي بويا أسباجي.