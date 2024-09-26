النصر مع التعاون الأبرز، نتائج قرعة دور الـ16 لـ كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، عن مواجهات متوازنة، ولم تشهد لقاءات قوية بين الفرق الكبيرة في هذا الدور.

وسيحل نادي الهلال ضيفًا على الطائي، فيما يستضيف فريق النصر نظيره التعاون.

أما اتحاد جدة فيستضيف نادي الجندل الذي أطاح بنظيره أهلي جدة من منافسات دور الـ32 في مفاجأة كبرى.

وفي باقي المباريات سيلعب الرائد ضد النجمة، والرياض أمام الشباب، والوحدة ضد القادسية.

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين

وفيما يلي مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024:



الطائي - الهلال

النجمة - الرائد

الاتحاد - الجندل

الفيحاء - العربي

الرياض - الشباب

الوحدة – القادسية

النصر - التعاون

الجبلين - الاتفاق