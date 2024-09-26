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رياضة

منتخب الناشئين لكرة اليد يحصد لقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس 29/34

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2006، بقيادة مدربه محمد عبد السلام، لقب بطولة أفريقيا، مساء اليوم الخميس، بعد الفوز على منتخب تونس بنتيجة 34/29.

وكان المنتخب قد وصل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة (40-15)، في مباراة الدور قبل النهائي.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على منتخب كينيا في الدور ربع النهائي، فيما وصل المنتخب المغربي على حساب نظيره الجزائري.

كارلوس باستور يبحث عن الوجوه الجديدة

وعلى جانب آخر، يحرص الإسباني كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، على حضور مباريات دوري المحترفين التي انطلقت خلال الساعات الماضية، من أجل البحث عن عناصر جديدة لتدعيم صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد، أن كارلوس باستور يحاول البحث عن وجوه جديدة صغيرة في السن من أجل تدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم يناير المقبل.

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