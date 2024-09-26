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رياضة

حبس مشجع مايوركا بتهمة الإهانة العنصرية لـ فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

فينيسيوس جونيور،
فينيسيوس جونيور، فيتو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، حصول لاعبه فينيسيوس جونيور على حكم ضد مشجع لنادي ريال مايوركا، وجه إهانات عنصرية للنجم البرازيلي، في مباراة الفريقين بالموسم الماضي.

وتعرض النجم البرازيلي للإهانات في المباراة بين مايوركا وريال مدريد في 5 فبراير 2023، إذ قام المشجع من مقعده في مدرجات ملعب سون مويكس، وأهان فينيسيوس.

بيان ريال مدريد بشأن حبس مشجع مايوركا

وقال ريال مدريد إن محكمة التحقيق رقم 3 في بالما دي مايوركا، أصدرت اليوم الخميس، حكمًا بالإدانة ضد الشخص الذي وجه إهانات عنصرية إلى فيني.

وأصدر ريال مدريد بيانًا قال فيه إن المتهم أدين بارتكاب جريمتين ضد النزاهة الأخلاقية، تفاقمتا بالتصرف بدوافع عنصرية ضد فينيسيوس جونيور، وكذلك ضد اللاعب سامو تشوكويزي الذي كان في ذلك الوقت لاعبًا في فياريال، والذي تعرض لإهانات مماثلة في ملعب سون مويكس من قبل الشخص نفسه بعد أسبوعين.

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة 12 شهرًا، وحكمت عليه بعدم دخول ملاعب كرة القدم مدة 3 سنوات.

شرط وحيد لمنع حبس المشجع

وقال بيان ريال مدريد إن عقوبة السجن عُلِّقَت بشرط أن يعتذر المتهم، ويعرب عن ندمه برسالة موجهة إلى فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج المساواة في المعاملة وعدم التمييز.

واختتم ريال مدريد بيانه بأنه سيواصل لعب دور المدعي الخاص في هذه الإجراءات إلى جانب لاعبيه، وأنه سيعمل على "حماية قيم النادي والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة".

يذكر أن فينيسيوس قد تعرض للهجوم العنصري أيضًا في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، ثم مواجهة فريقه أمام أوساسونا، الموسم الماضي، واضطر للتخاطب مع الحكم مهددًا بالخروج من الملعب.

وخلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا، تعرض فينيسيوس جونيور للطرد بسبب شجار مع لاعبي فالنسيا وسط تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير "الخفافيش".

ودعم الإيطالي كارلو أنشيلوتي وقتها فينيسيوس قائلًا إن ما يحدث له غير طبيعي بالمرة.

وفي مارس الماضي، أجهش فينسيوس جونيور بالبكاء، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإسبانية مدريد قبل مباراة منتخب بلاده الودية البرازيل ضد إسبانيا.

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