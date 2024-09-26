وزير الدفاع الأمريكي: نواجه خطر اندلاع حرب شاملة مدمرة لإسرائيل ولبنان

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس: نواجه خطر اندلاع حرب شاملة قد تكون مدمرة لإسرائيل ولبنان.

أمريكا تحذر من خطورة اندلاع حرب إقليمية

ويأتي ذلك في ظل الضغوط الأمريكية لوقف التصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لتفادي نشوب حرب شاملة قد تؤدي إلى حرب إقليمية تجر قدم واشنطن في المنطقة.

وذكر موقع أكسيوس في تقرير له اليوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود دعم المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.

أمريكا تطلب دعما سعوديا قطريا لوقف إطلاق النار في لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت قناة "العربية" السعودية، عن إبرام اتفاق على إطلاق وقف النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله.

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