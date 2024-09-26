اندلاع حريق كبير في بلدة بالجليل الأعلى بسبب صواريخ حزب الله

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن حريقا كبيرا اندلع في بلدة كفار بالجليل الأعلى، إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة من لبنان.

اندلاع حريق كبير بالجليل الأعلى بسبب صواريخ حزب الله

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه قصف مستعمرة أحيهود بـ50 صاروخا دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان.

نتنياهو يبلغ الوسطاء الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله

وفي السياق ذاته ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل، في تقرير له اليوم الخميس، أن دبلوماسيا غربيا أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الوسطاء تأييده وقف إطلاق النار مع حزب الله 21 يوما.

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