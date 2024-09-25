هل يفاجئ كولر الزمالك بالصفقات الجديدة في السوبر الإفريقي؟

السوبر الإفريقي، تضمنت قائمة النادي الأهلي الرباعي المنضم حديثا إلي صفوف الفريق أشرف داري وعمر الساعي ويوسف أيمن ويحيى عطية الله استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

وتساءلت جماهير الأهلي عن إمكانية الدفع بالصفقات الجديدة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

ووفقا لما يدور في ذهن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الذي يفضل الدفع بنفس تشكيل القلعة الحمراء خلال آخر مباراتين، والذي يعني عدم تواجد الصفقات الجديدة في تشكيل السوبر الإفريقي ‏باستثناء المغربي يحيى عطية الله الذي شارك مع الفريق أمام جورماهيا الكيني.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق علي ملامح تشكيل الأحمر لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ويحيى عطية الله، ومحمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، وأكرم توفيق، ومروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وبيرسي تاو، ووسام أبو علي.

وكانت بعثة النادي الأهلي غادرت مطار القاهرة الدولي، إلي المملكة العربية السعودية لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي علي ملعب المملكة أرينا.

وحرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة الأهلي رئيس البعثة، على متابعة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول الإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.



قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي



وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدى أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا

واستبعد الثلاثي كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.