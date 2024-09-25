الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يفاجئ كولر الزمالك بالصفقات الجديدة في السوبر الإفريقي؟

كولر مدرب الأهلي،فيتو
كولر مدرب الأهلي،فيتو

السوبر الإفريقي، تضمنت قائمة النادي الأهلي الرباعي المنضم حديثا إلي صفوف الفريق أشرف داري وعمر الساعي ويوسف أيمن ويحيى عطية الله استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي. 

وتساءلت جماهير الأهلي عن إمكانية الدفع بالصفقات الجديدة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

ووفقا لما يدور في ذهن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الذي يفضل الدفع بنفس تشكيل القلعة الحمراء خلال آخر مباراتين، والذي يعني عدم تواجد الصفقات الجديدة في تشكيل السوبر الإفريقي ‏باستثناء المغربي يحيى عطية الله الذي شارك مع الفريق أمام جورماهيا الكيني.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق علي ملامح تشكيل  الأحمر لمواجهة الزمالك  كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ويحيى عطية الله، ومحمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، وأكرم توفيق، ومروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وبيرسي تاو، ووسام أبو علي. 

وكانت بعثة النادي الأهلي غادرت مطار القاهرة الدولي، إلي المملكة العربية السعودية لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي علي ملعب المملكة أرينا.

وحرص محمد الغزاوي، عضو مجلس  إدارة الأهلي  رئيس البعثة، على متابعة  الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول الإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

 


قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي


وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدى أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا

واستبعد  الثلاثي كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

لقطات من رحلة بعثة الأهلي إلي السعودية لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

جلسة تصوير للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النادي الأهلي الأهلي أشرف داري يحيي عطية الله الزمالك كأس السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي جورماهيا الكيني

مواد متعلقة

لقطات من رحلة بعثة الأهلي إلي السعودية لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلي السعودية استعدادًا لخوض السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

توفيق عكاشة يفاجئ الحضور رفقة حياة الدرديرى بمهرجان الخيول بالشرقية (فيديو وصور)

وزير الرياضة يتابع ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب

إيرانى الصنع.. صاروخ قادر 1 الذى استهدف مقر الموساد (إنفوجراف)

آخر تحديث، سعر الذهب بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2024.9.25

الأهلي يتعاقد مع خالد عادل لتدعيم فريق الطائرة رجال

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

منوعات

المزيد

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع الرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أهم تصريحات رئيس هيئة الدواء عن الأدوية المنتهية الصلاحية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

المزيد
الجريدة الرسمية