محمد هاني: جمهور الأهلي سر نجاحات الجيل الحالي والبطولات هدفنا دائمًا

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النجاحات الكبيرة التي يحققها الجيل الحالي بالفريق هي انعكاس لحالة الدعم الكبيرة التي يتلقاها كل لاعب من جمهور الأهلي في كل الأوقات على مدار الموسم.

وأعرب هاني عن سعادته بالاحتفال بالتتويج بلقب الدوري عقب الفوز بثلاثة أهداف دون رد على جورماهيا الكيني في الدور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن كل لاعب من لاعبي الفريق بذل قصارى جهده طوال المسابقة من أجل جمع أكبر عدد من النقاط وحصد اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وحرص اللاعب على إهداء لقب الدوري إلى جمهور الأهلي، ووجه إليه الشكر على مساندته للفريق واللاعبين، مشددًا على أن الهدف الأول لكل لاعب هو تقديم كل الجهد من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.

الاحتفال باللقب الدوري الممتاز رقم 44

واتخذ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرارا جديدا عقب الاحتفال باللقب الدوري الممتاز رقم 44 في تاريخه، والذي تسلمه بعد انتهاء مباراة جورماهيا الكيني.

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية: على اللاعبين الإدراك أنه عقب انتهاء احتفالية الدوري والخروج من الاستاد لا يكون هناك أي أحاديث إعلامية من أي فرد في الفريق والجهاز الفني، من أجل زيادة التركيز للمرحلة المقبلة.

وشهدت احتفالية النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه لقطة طريفة، أثناء احتفال لاعبي الفريق عقب تسلم درع الدوري الممتاز.

وكانت اللقطة الطريفة، هي تحطم درع لقب الدوري الجديد، وذلك خلال احتفال لاعبي الأهلي باللقب.

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وفاز الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.