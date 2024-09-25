جلسة تصوير للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي، خضع لاعبو النادي الأهلي إلي جلسة تصوير من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” قبل ملاقاة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 سبتمبر الجاري في كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.



قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي



وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن -يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا

واستبعد الثلاثي كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح.

وعلي جانب أخر حركت حافلة الفريق الأول بالنادي الأهلي منذ قليل إلي مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية تمهيدًا لمواجهة الزمالك بالسوبر الافريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.