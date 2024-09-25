السوبر الأفريقي، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

كشف المدرب السويسري مارسيل كولر، عن قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، في القمة المرتقبة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية على أراضي المملكة العربية السعودية.



قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي



وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن -يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا

وتحركت حافلة الفريق الأول بالنادي الأهلي لمطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية تمهيدًا لمواجهة الزمالك بالسوبر الافريقي.

وخاض الأهلي مرانه باستاد التتش بالجزيرة قبل السفر عصرا إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لتدريبات الأهلي التي تقام الآن على ملعب التتش.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق على ملامح قائمة الأحمر لمواجهة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، أشرف داري،ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

واحتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.



وكتبت صفحة الكاف الرسمية علي فيسبوك: “بعد ثلاثة عقود، تجددت هذه المواجهة، في 27 سبتمبر، سيتواجه النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالرياض”.

ويقصد الكاف بتجدد المواجهة بين الفريقين بمباراة السوبر الإفريقي اللقاء الذي جمع الأهلي والزمالك من قبل في البطولة ذاتها في نسخة 1994، والذي توج بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.