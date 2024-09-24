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خارج الحدود

رويترز: نتائج محاولة اغتيال إبراهيم قبيسي القيادي في حزب الله لم تتضح بعد

محاولة اغتيال إبراهيم
محاولة اغتيال إبراهيم قبيسي، فيتو

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية فى الاحتلال زعمها، أن "هدف الهجوم على العاصمة اللبنانية  "بيروت" هو رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله، إبراهيم قبيسي.

 

جيش الاحتلال يسعى لاغتيال إبراهيم قبيسي

ونفذ الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، غارة جوية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: أن الجيش الإسرائيلي شن غارة بشكل محددة في منطقة بيروت.

 

مصادر عبرية تشكك فى نتائج محاولة اغتيال إبراهيم قبيسي

وأشارت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين أمنيّن، إلى "مقتل شخص واحد على الأقل، في الغارة الإسرائيليّة".

 

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن عن مصدر عسكري في الاحتلال، أنّه "تمّت محاولة اغتيال قيادي رفيع في حزب الله، وأن النتائج لم تتضح بعد.

 

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إبراهيم قبيسي حزب الله إذاعة الجيش الإسرائيلي منطقة الغبيري الضاحية الجنوبية بيروت

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