رويترز: نتائج محاولة اغتيال إبراهيم قبيسي القيادي في حزب الله لم تتضح بعد
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية فى الاحتلال زعمها، أن "هدف الهجوم على العاصمة اللبنانية "بيروت" هو رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله، إبراهيم قبيسي.
جيش الاحتلال يسعى لاغتيال إبراهيم قبيسي
ونفذ الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، غارة جوية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: أن الجيش الإسرائيلي شن غارة بشكل محددة في منطقة بيروت.
مصادر عبرية تشكك فى نتائج محاولة اغتيال إبراهيم قبيسي
وأشارت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين أمنيّن، إلى "مقتل شخص واحد على الأقل، في الغارة الإسرائيليّة".
فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن عن مصدر عسكري في الاحتلال، أنّه "تمّت محاولة اغتيال قيادي رفيع في حزب الله، وأن النتائج لم تتضح بعد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.