جيش الاحتلال ينفي تدمير نصف صواريخ حزب الله

نفى جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، ما جاء على لسان مسئول إسرائيلي كبير، بشأن القضاء على نصف قدرات حزب الله من الصواريخ الدقيقة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وزعم مسؤول إسرائيلي كبير، بعد الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله أمس الاثنين، "لم يبق في أيدي حزب الله سوى نصف الصواريخ الدقيقة، وربع الصواريخ التي يصل مداها إلى 40 كيلومترًا التي كانت بحوزتهم قبل الحرب".

وتنفذ إسرائيل منذ الأمس واليوم، عمليات أمنية وعسكرية واسعة، في لبنان، وغارات جوية، ردًا على إطلاق صواريخ حزب الله، ولإعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم.

وردًا على الهجمات وتفجيرات "البيجر"، أعلن "حزب الله" اللبناني، استهدافه بعشرات الصواريخ "مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية" شمال مدينة حيفا، في "رد أولي"، بحسب تصريحات صادرة عن الحزب.