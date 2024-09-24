غزة وأوكرانيا أبرزها، ملفات على طاولة الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تنطلق في نيويورك اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وعلى جدول أعمالها ملفات ساخنة للنقاش.

قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ويجتمع 133 من قادة العالم، بين رؤساء دول ورؤساء حكومات هذا العام في نيويورك، بينما تتزايد الأزمات والصراعات والحروب.

وتأتي الحرب في غزة في صدارة الملفات المطروحة، حيث تصف الأمم المتحدة القطاع الواقع تحت الحرب والحصار بأنه "جحيم على الأرض"، ويسعى قادة العالم المجتمعون في نيويورك إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

أبرز الملفات على طاولة الأمم المتحدة

ومن المتوقع أن تتطرق الدول الأعضاء إلى انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

ويُتوقع كذلك أن يطرح الزعماء على جدول أعمال الجمعية العامة مسألة منع خطر نشوب حرب إقليمية نتيجة تكثيف إسرائيل هجماتها في المنطقة، لا سيما تلك التي استهدفت لبنان مؤخرًا عبر تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية والغارات التي نفذتها في الساعات الأخيرة في مناطق متفرقة من لبنان، وخلفت المئات بين شهداء وجرحى.

وتعد الحرب الدائرة في السودان، منذ سنة ونصف السنة، من بين الملفات المطروحة على جدول الأعمال، وسط تحذيرات أممية من أسوأ أزمة إنسانية من مجاعة وتشريد بسبب هذه الحرب، إضافة إلى بحث الأزمة في هايتي.

وبحسب جدول أعمال الاجتماع، فإن الخطاب الأول سيكون لرئيس البرازيل بعد مسؤولي الأمم المتحدة، ووفقا للتقليد المتبع منذ عام 1955، تاريخ انعقاد أول دورة، ستكون الكلمة الثانية للدولة المضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية.

الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة

وتمتد أشغال هذه الدورة من 24 إلى 30 سبتمبر الجاري، على مستوى قادة الدول، بعد أن كانت قد افتُتحت في 10 سبتمبر الجاري تحت شعار "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان".

ومن المنتظر أن يُلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته في 26 سبتمبر، فيما سيلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته بعد ظهر اليوم ذاته.

الجمعية العامة للأمم المتحدة.. نشأتها وتأسيسها

الجمعية العامة التي أنشئت عام 1945، تعتبر قلب ديمقراطية الأمم المتحدة.

تتشكل الجمعية العامة من 139 دولة. لكل منها صوت متساو في صنع القرارات.

وتناقش الجمعية العامة القضايا الملحة التي تؤثر على ملايين الناس، من السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية وغير ذلك الكثير.

وتعمل لإيجاد حلول دولية للمشاكل الدولية، وتعين الأمين العام للأمم المتحدة، وتنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

الجمعية العامة هي الجهة التي تتخذ فيها القرارات الرئيسية التي تؤثر على جميع الدول الأعضاء. تمت صياغة أكثر من 500 معاهدة تحت إشراف الجمعية العامة.

تم الاتفاق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وفي عام 2015 وافقت الجمعية العامة على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها طريقا للقضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ بحلول عام 2030.

ستشهد اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة مراسم توقيع اتفاقية جديدة لحظر الأسلحة النووية ومناقشات لإصلاح الأمم المتحدة والتصدي لتغير المناخ ومنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين وتمكين النساء اقتصاديا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الساخنة مثل الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان واليمن وغير ذلك من القضايا.