جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا غارة على لبنان لاستهداف إبراهيم قبيسي

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه سمع دوي انفجار قوي في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت نتيجة غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل على المنطقة.

جيش الاحتلال يشن جولته الثالثة من الغارات الوحشية على لبنان

وقالت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي إن هدف الهجوم في بيروت هو إبراهيم قبيسي رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله بحسب خبر عاجل لـ سكاي نيوز.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جولته الثالثة من الغارات الوحشية على لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع أعداد شهداء القصف الإسرائيلي على لبنان إلى 558 شهيدا و1835 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض نزوح آلاف الأفراد هروبا من مناطق الاستهداف، وتفعيل خطة طوارئ للتكفل بالنازحين والاحتياجات الصحية لذوي الأمراض المزمنة منهم.

558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة فى لبنان

وقال وزير الصحة اللبناني: "اضطررنا الأسبوع الماضي إلى وضع الخطط الطارئة موضع التنفيذ بسبب العدوان الإسرائيلي".

وأكد ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة.