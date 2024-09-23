الإثنين 23 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: سماع دوي انفجارات في حيفا

حيفا، فيتو
حيفا، فيتو

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في حيفا.

العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.

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