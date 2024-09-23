هل تستعد إسرائيل للتوغل البري في لبنان؟ البنتاجون تجيب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء اليوم الإثنين، إن ثمة احتمالاتٍ جدّية لانزلاق التصعيد باتجاه منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأضافت البنتاجون: "أرسلنا تعزيزات إضافية من قواتنا إلى المنطقة في ضوء التطورات الحالية ولا نعلم ما إذا كان الإسرائيليون يحضرون لتوغل بري بلبنان وأشارت إلى أن نشاط حزب الله العدائي ساهم بتدهور الوضع"، وذلك وفق تعبيرها.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء 274 شهيدا، بينهم أطفال وعدد المصابين لأكثر من 1024 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تعد هذه الحصيلة الأعلى في يوم واحد، منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023.

العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.