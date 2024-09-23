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خارج الحدود

نتنياهو: نحن على أعتاب أيام معقدة وسنغير ميزان القوى في الشمال

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من غرفة التحكم الرئيسة في وزارة الدفاع بتل أبيب، مساء اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال على أعتاب أيام معقدة.

وبحسب القناة ١٢ العبرية، أضاف نتنياهو: "نحن لا ننتظر التهديد بل نسبقه.. لقد وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 182 شهيدا و727 جريحًا. 

وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، في بيان: إن الغارات الإسرائيلية المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية، أدت حتى إصدار هذا البيان إلى 182 شهيدًا و727 جريحًا، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.

وتكدست سيارات اللبنانيين النازحين من بلدات ومدن الجنوب باتجاه بيروت على إثر القصف الإسرائيلي العنيف وإرسال رسائل ومكالمات لهم تطالبهم بالإخلاء. 

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطرق تشهد زحاما كثيفا، وذلك بسبب قرار إقفال الجامعات والمدارس وحضور الأهالي لاصطحاب أولادهم، وكذلك بسبب النزوح من الجنوب بسبب التطورات الأمنية. 

ويتزامن هذا مع استمرار القصف الإسرائيلي للمناطق المدنية بـ جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على النبطية والزهراني وصور وبنت جبيل وإقليم التفاح.

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