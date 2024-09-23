وفود أمنية رفيعة المستوي تصل إلي لبنان لمنع توسع المواجهات

بدأ عدد من الدول في التحرك دبلوماسيا لمنع توسع المواجهات والمعارك بين دولة الاحتلال وجماعة حزب الله اللبنانية خلال الأيام الأخيرة إلى حرب شاملة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فأن وفد أمني وعسكري فرنسي رفيع المستوى وصل إلى بيروت مساء الأحد، والتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ونقل رسالة من الجانب الإسرائيلي مفادها أن تل أبيب لا تريد الحرب.

وأضافت المصادر لـ سكاي نيوز، أن الوفد طلب الضغط على حزب الله للتراجع ووقف عملياته والقبول بحل دبلوماسي.

وصول وفد استخباري تركي ـ قطري إلى لبنان

كما ينتظر أن يصل غدا وفد استخباري تركي ـ قطري إلى لبنان لعقد لقاءات مكثفة مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف التوصل إلى حل وتجنب الحرب.

العدوان الإسرائيلي الغاشم علي لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.