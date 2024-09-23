سقوط 3 عصابات لسرقة الدراجات النارية ومواتير وخلاطات المياه بـ3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الغربية – المنيا) من ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية ومواتير وخلاطات المياه.



سقوط عصابة سرقة مواتير المياه

تمكن قطاع الامن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العجوزة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل المنازل بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئا النية" لأحدهما معلومات جنائية" تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.



وفى الغربية؛ تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خلاطات المياه بأسلوب " الفك".

وأقرا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

ضبط تشكيل عصابى لسرقة 28 دراجة نارية

فى المنيا جرى ضبط ( 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " المغافلة" بدائرة قسم شرطة أول المنيا.

وإعترفوا بإرتكابهم 28 واقعة سرقة بذات الأسلوب وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم سيئى النية ( 4 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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