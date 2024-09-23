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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة فتاة المنصورة بعد احتجازها

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة فتاة المنصورة بعد احتجازها

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات  فيديو استغاثة فتاة المنصورة بعد احتجازها  داخل منزلها من قبل أسرتها.

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " تظهر خلاله إحدى الفتيات تستغيث من احتجازها داخل منزلها بمدينة المنصورة بالدقهلية. 
 

الفتاة تعاني من مرض نفسي

وبالفحص تبين أن الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) وبسؤال (والدها والدتها وشقيقها)، أفادوا بأن المذكورة تُعانى من مرض نفسي "اكتئاب" منذ أربع سنوات تقريبًا وسبق حجزها بإحدى المراكز النفسية، وتعالج حاليًا طرف أحد الأطباء بعيادته الخاصة وأقروا بحُسن رعايتهم لها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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