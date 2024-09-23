ضبط مستريح المحلة وزوجته بتهمة النصب على المواطنين
القى قطاع الأمن العام ، القبض على مستريح المحلة وزوجته لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم نظير توظيفها لهم والتى تقدر بملايين الجنيهات.
تلقى قسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا من (9 أشخاص) بقيام (ربة منزل وزوجها - مقيمان بدائرة القسم) بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد المبالغ المالية إليهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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