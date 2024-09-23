شاركت فيه عشرات المقاتلات، هجوم إسرائيلي جديد على الجنوب والعمق اللبناني

شاركت عشرات المقاتلات الإسرائيلية في هجوم على أهداف جنوبي لبنان والعمق اللبناني، حسب "العربية" في نبأ عاجل.

كما شن جيش الاحتلال غارات على أطراف بلدتى زيقين وباطر فى جنوب لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

هجوم إسرائيلي على أهداف بالجنوب والعمق اللبناني

وفى نبأ عاجل آخر للقاهرة الإخبارية، ذكرت أن صفارات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل جراء قصف من قبل حزب الله.