شاركت فيه عشرات المقاتلات، هجوم إسرائيلي جديد على الجنوب والعمق اللبناني
شاركت عشرات المقاتلات الإسرائيلية في هجوم على أهداف جنوبي لبنان والعمق اللبناني، حسب "العربية" في نبأ عاجل.
كما شن جيش الاحتلال غارات على أطراف بلدتى زيقين وباطر فى جنوب لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
هجوم إسرائيلي على أهداف بالجنوب والعمق اللبناني
وفى نبأ عاجل آخر للقاهرة الإخبارية، ذكرت أن صفارات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل جراء قصف من قبل حزب الله.
كانت القناة قد ذكرت فى وقت سابق أن إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه تم إطلاق صاروخي كروز ومسيرتين من العراق باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية، والأمن عثر على مسيرة تابعة لحزب الله وتبين أنها مفخخة في حادث خطير في الشمال.
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