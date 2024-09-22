أخبار مصر اليوم تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة، «بداية» تقدم أكثر من 9.3 ملايين خدمة مجانية، بعد ظهور متحور جديد لكورونا، الصحة توجه نصيحة للمواطنين

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

واصلت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» فعالياتها الميدانية المجانية في جميع أنحاء الجمهورية، بتقديم ما يقرب من 9.3 مليون خدمة.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 82 مليون و359 ألفا و489 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 21 سبتمبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن آخر تطورات الوضع الصحي في محافظة أسوان بعد زيادة حالات الإصابة بالنزلات المعوية الأيام الأخيرة.

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الخريف والشتاء فترة نشاط للفيروسات التنفسية ومتحورات كورونا.

وافق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر إلكترونيًّا من اليوم الأحد وحتى مساء الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر الجاري 2024م عبر "منصة الأزهر للوافدين".

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة غدا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توفر عدد من فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل، وذلك في إطار جهود الجهاز لتعزيز فرص التوظيف وتلبية احتياجات سوق العمل.

في إطار جولات محافظات الصعيد، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، بجولة تفقدية لـ(٨) مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

تابع الرئيس السيسي برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى تلك المدن.