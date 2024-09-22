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مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيا حتى 29 سبتمبر

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر, فيتو
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وافق  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر إلكترونيًّا من اليوم الأحد وحتى مساء الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر الجاري 2024م عبر "منصة الأزهر للوافدين".

 

تنسيق الطلاب الوافدين في جامعة الأزهر

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، بأنه سبق أن تم فتح باب تسجيل القبول بجامعة الأزهر للوافدين خلال الفترة من 8 سبتمبر وحتى اليوم الأحد. 

وأشار فرج أن التقديم لمكتب تنسيق القبول للطلاب الوافدين يكون إلكترونيًّا  من خلال منصة جامعة الأزهر  للوافدين في ثوبها الجديد عبر هذا الرابط .

 

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 

وكان الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أعلن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024- 2025 م مقدمًا  التهنئة للطلاب الجدد والشكر لوزير الاتصالات ونوابه، وللقائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065)  طالب وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول  بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%،  كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%،  و كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38%  وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54  %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %.

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تنسيق جامعة الأزهر 2024.. الطب بنين وبنات 95.08%.. الهندسة للبنين 89.54%.. الصيدلة 92.15%.. وننشر رابط الحصول على النتيجة

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