مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الهرم وكرداسة في أول يوم دراسي (صور)

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عددا من مدارس إدارتي الهرم وكرداسة، وذلك بتوجيهات من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على بدء العام الدراسي الجديد بشكل سلس.

وشملت الزيارة مدارس الهرم حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة دكتور محمود عمر الثانوية بنات ومدرسة الأهرام للتعليم الأساسي، وأيضا مدارس كرداسة حيث شملت الزيارة مدارس أمجاد للتعليم الأساسي، وناهد الثانوية المشتركة، وناهد الإعدادية الحديثة بنات.



تعليمات مدير تعليم الجيزة

وشدد مدير تعليم الجيزة على الالتزام بمنع وجود زحام في الفصول الدراسية، كما تم التأكد من نظافة المدرسة من الداخل والخارج، بما في ذلك المعامل وغرف العزل والمكتبات، وتم التأكد أيضا من استلام المدارس للكتب المدرسية، وتنفيذ قرار تخفيض الكثافة على أرض الواقع.



توصيات مدير تعليم الجيزة في أول يوم دراسي

وحث وكيل الوزارة الطلاب على الجد والاجتهاد، واحترام المعلمين، والمحافظة على المدرسة، مشددا على أهمية الإشراف المستمر على الطلاب لضمان سلامتهم.

كما وجه بتسهيل إجراءات تحصيل المصروفات والاستماع لمشاكلهم، وشجع المعلمين على بذل المزيد من الجهد وتحسين مستوى الطلاب، كما طالب بتعاون رؤساء الأحياء لإزالة أي عوائق حول المدارس، مؤكدا على أهمية المتابعة الميدانية بشكل يومي وتسجيل الملاحظات.

وطالب مدير تعليم الجيزة بسرعة حل أي مشكلة تواجه العملية التعليمية، كما وجه بتخصيص وقت لاستقبال أولياء الأمور والاستماع لملاحظاتهم.