توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توفر عدد من فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل، وذلك في إطار جهود الجهاز لتعزيز فرص التوظيف وتلبية احتياجات سوق العمل.

تفاصيل الوظائف

وأعلنت محافظة الجيزة أنه تم بالتعاون بين جهاز رعاية وتشغيل الشباب وجمعية مستثمرين 6 أكتوبر توفير فرص عمل بمصنع شكاير بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر للعمل في وظيفة عمال انتاج.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل من إعدادية، ولا يشترط وجود خبرة سابقة، ويفضل أن يكون المتقدم من الشباب (من 18 إلى 35 عامًا).

وأوضحت المحافظة توافر مميزات للوظائف منها مواصلات، عقد عمل، تأمين اجتماعي، تأمين صحي، وحوافز.

طريقة التقديم

وعلى الراغبين في التقديم هذه الوظائف، التوجه إلى 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 2 عصرا.