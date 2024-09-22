الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

فرص عمل، فيتو
فرص عمل، فيتو
ads

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توفر عدد من فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل، وذلك في إطار جهود الجهاز لتعزيز فرص التوظيف وتلبية احتياجات سوق العمل. 

تفاصيل الوظائف

وأعلنت محافظة الجيزة أنه تم بالتعاون بين جهاز رعاية وتشغيل الشباب وجمعية مستثمرين 6 أكتوبر توفير فرص عمل بمصنع شكاير بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر للعمل في وظيفة عمال انتاج.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل من إعدادية، ولا يشترط وجود خبرة سابقة، ويفضل أن يكون المتقدم من الشباب (من 18 إلى 35 عامًا).

وأوضحت المحافظة توافر مميزات للوظائف منها مواصلات، عقد عمل، تأمين اجتماعي، تأمين صحي، وحوافز.

طريقة التقديم

وعلى الراغبين في التقديم هذه الوظائف، التوجه إلى 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 2 عصرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احتياجات سوق العمل بمحافظة الجيزة بمدينة 6 أكتوبر تامين صحي تشغيل الشباب جهاز رعاية وتشغيل الشباب توفير فرص عمل فرص العمل فرص العمل للشباب عمل للشباب ميدان الجيزة محافظة الجيزة فرص عمل جديدة

مواد متعلقة

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الهرم وكرداسة في أول يوم دراسي (صور)

إجراءات عاجلة بالجيزة للحالات غير الجادة في تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

قيادات وزارة البيئة في جولات ميدانية لمتابعة منظومة قش الأرز بكفر الشيخ

الجيزة تستعرض تصريحات رئيس الوزراء عقب جولته بمصانع الأدوية في 6 أكتوبر (صور)

مدير تعليم الجيزة يوجه رسالة تحفيزية للطلاب في أول يوم دراسي

الجيزة تسلم الكتب لطلابها في أول أيام انتظام الدراسة بجميع المراحل

انطلاق عام دراسي جديد في أجواء من الفرح والبهجة.. محافظ القاهرة يشهد طابور الصباح بمدرسة السيدة خديجة.. والتوك توك وسيلة نقل الطلاب لمدارس الإسكندرية (فيديو وصور)

توزيع الحلوى والبالونات على الطلاب داخل الفصول بمدارس الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات لاتهامه في قضية شيكات

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

أسعار الأسماك اليوم الأحد، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

مفاجأة، منتخب مصر مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم 2026 لهذا السبب

منوعات

المزيد

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

المزيد

خدمات

المزيد

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

المزيد
الجريدة الرسمية