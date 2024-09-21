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"الصحة" توجه رسالة طمأنة لأهالي أسوان.. تنفي انتشار أي أوبئة بين المواطنين.. وتكثف حملات التوعية بطرق الوقاية من النزلات المعوية

د. عمرو قنديل، فيتو
د. عمرو قنديل، فيتو

أكدت وزارة الصحة المتابعة المستمرة لحالات الإصابة بنزلات معوية بين أهالي أسوان، موجهة رسالة طمأنة للمواطنين بعدم وجود أي وباء غامض كما تتردد بعض الشائعات.

حالات مصابة بأعراض نزلات معوية تتردد على مستشفيات أسوان 

وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان،على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى قيام الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي وجه الوزير بإرساله إلى أسوان برئاسة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، بالمرور على المستشفى الجامعي ومستشفى المسلة، ومستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي، حيث تم مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

المرور على المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، ومقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي

 

أضاف "عبد الغفار" أن التقرير أشار أيضا إلى المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم، كما تم التحدث مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة بإحدى المساجد، لشرح الوضع الصحي وطمأنتهم.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز والإحالة لحالات النزلات المعوية، وقد قام بالتدريب، الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعايات المركزة، ومن المقرر تنفيذ اجتماع لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية.

كما تم عقد اجتماع للفريق المركزي مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، ومديري المستشفيات التي تقدم الخدمة، لاستعراض جهود الوزارة والوقوف على الوضع الصحي للحالات المصابة.


أضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتكثيف التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية، والحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة.

كما وجه بضرورة تأكد مديري المستشفيات من توافر الاحتياجات المطلوبة من مستلزمات وأدوية

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا بشأن ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية “إسهال- غثيان -قيء” على مستشفيات محافظة أسوان.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة.

مراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية

 وتشير الدلائل الاولية التي رصدها الفريق إلى الحقائق التالية:

- بمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية (المسلة، الصداقة، أسوان الجامعي، دارو المركزي ) تلاحظ أنه حتى مساء يوم 18 /9/ 2024 تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابة بأعراض نزلات معوية إسهال- غثيان -قيئ  تم حجز عدد 63 منهم في المستشفيات، ولم تستدعِ حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات وتم إعطاؤهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل.

خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية 

- تم خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية وما تزال بقية الحالات تتلقى العلاج بالمستشفيات.

- لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث أن غالبية  الحالات من منطقتين ابو الريش بحري ودراو  ولكل منهم محطة مياه منفصلة.

- اثبت فحص عينات طرد المحطة الأولى (بحري) مطابقتها للمواصفات القياسية في العينة التي تم سحبها حاليا وخلال آخر ثلاثة أشهر والثانية عدم وجود اي  تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي.

 

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- يواصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة  اتخاذ الاجراءات المعملية اللازمة وتفعيل منظومة الترصد والمتابعة من خلال أجهزة الوزارة المعنية وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن خطر الاصابة بالنزلات المعوية منخفض للغاية إذا اتبعت الاجراءات الصحية السليمة منها:

١- غسل  اليدين  بشكل متكرِّر، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام.

٢-شرب المياه الآمنة من المصادر غير الملوثة. 

٣- تناوَل الطعام المطبوخ والساخن تماما وتجنب  طعام الباعة المتجولين.

٤- غسل  الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها. 

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الدكتور حسام عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور شريف وديع النزلات المعوية عمرو قنديل محافظة أسوان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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