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حملة 100 يوم صحة: تقديم 82 مليونا و359 ألف خدمة مجانية

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 82 مليون و359 ألفا و489 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 21 سبتمبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

 

بداية جديدة لبناء الإنسان

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و781 ألفا و389 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 684 ألفا و931 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 372 ألفا و637 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 110 آلاف و247 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 86 ألفا و797 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و197 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و368 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 55 ألفا و387 خدمات، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 221 ألفا و572 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و955 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 3 آلاف و584 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1327 عمليات، ضمن قوائم الانتظار،  فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 33 ألفا و372 خدمة.

فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي  لـ72 ألفا و15 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

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ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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